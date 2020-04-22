КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/1ef4d26c-847e-11ea-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Власти КНДР готовят передачу власти сестре Ким Чен Ына. По сведениям японских СМИ, она может возглавить страну в случае внезапной смерти северокорейского лидера.

Подготовка якобы ведётся уже с конца 2019 года. Ким Ё Чжон фактически стала «человеком номер два» в высшей пхеньянской иерархии, передаёт газета Asahi.

Решение о том, что в случае экстренных обстоятельств она возглавит страну, было принято на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце прошлого года по настоянию Ким Чен Ына. Ходят слухи, что он серьёзно болен. Французские врачи диагностировали у него болезни сердца и диабет.

По данным издания, имя Ким Ё Чжон стало заметно чаще появляться в важнейших документах КНДР. В конце 2019 года она стала первым заместителем заведующего Организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и теперь ведает ключевыми кадровыми вопросами.

Её влияние уже заметили и во внешней политике. В частности, в марте 2020 года она поставила свою подпись в документах по вопросам отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.

Лидер КНДР не принимал участия в публичных мероприятиях с 11 апреля. Он пропустил церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, чем вызвал предположения о своей госпитализации.

Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию.