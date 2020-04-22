КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына

Власти КНДР готовят передачу власти сестре Ким Чен Ына. По сведениям японских СМИ, она может возглавить страну в случае внезапной смерти северокорейского лидера.
Подготовка якобы ведётся уже с конца 2019 года. Ким Ё Чжон фактически стала «человеком номер два» в высшей пхеньянской иерархии,
Решение о том, что в случае экстренных обстоятельств она возглавит страну, было принято на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце прошлого года по настоянию Ким Чен Ына. Ходят слухи, что он серьёзно болен. Французские врачи диагностировали у него болезни сердца и диабет.
По данным издания, имя Ким Ё Чжон стало заметно чаще появляться в важнейших документах КНДР. В конце 2019 года она стала первым заместителем заведующего Организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и теперь ведает ключевыми кадровыми вопросами.
Её влияние уже заметили и во внешней политике. В частности, в марте 2020 года она поставила свою подпись в документах по вопросам отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.
Лидер КНДР не принимал участия в публичных мероприятиях с 11 апреля. Он пропустил церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, чем вызвал предположения о своей госпитализации.
Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен