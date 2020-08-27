Клинцевич пожурил американского ветерана за призыв к морской блокаде России

https://static.news.ru/photo/c539dbba-e863-11ea-aa31-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Призыв к морской блокаде России, сделанный ветераном ВМС США, является опасным, непрофессиональным и провокационным, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее ветеран флота, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс заявил, что РФ стала зависимой от использования морских путей из-за глобализации и поэтому уязвима для блокады с точки зрения стратегического сдерживания. В случае, если Запад прибегнет к такой мере, Москва не сможет извлечь выгоду из экспорта газа и сельскохозяйственной продукции, по словам ветерана.

В беседе с порталом «Политика сегодня» Клинцевич отметил , что бывшим военным лучше не касаться темы экономики и сельского хозяйства.

Бывшему военному рассуждать о том, каким образом выстроить экономическую блокаду, как устраивать экономическую безопасность своей страны, в любом стране не очень правильно. Теряется компетентность, — сказал сенатор.

Рассуждения Дисмьюкса об уязвимости России и блокаде являются очередным доказательством информационной войны со стороны США, подчеркнул Клинцевич. Сенатор добавил, что любой человек, призывающий к блокировке гражданских судов, не понимает последствий таких суждений и действий.

Слава богу, в США есть настоящие профессионалы и военные, которые понимают о последствиях неосторожных слов и действий, и к чему может привести такая риторика. Но к сожалению, в той развязанной информационной войне это не имеет значения. Вряд ли этих неадекватных людей будут поправлять. Скорее наоборот, — посетовал Клинцевич.

Сенатор выразил уверенность, что непрофессиональные, но громкие заявления американского ветерана примут на веру люди, которые далеки от политики. Клинцевич призвал российских политиков высказаться и опровергнуть позицию Дисмьюкса.

К любой, даже самой маленькой стране нельзя относиться уничижительно, а уж к России тем более. Не шутите с огнем, господа. Если будет открытое противостояние, а оно неизбежно в таком случае будет, мы в состоянии защититься. Но важное другое. Останется ли жизнь на Земле после этого? Не уверен, — заключил сенатор.

Как писал NEWS.ru, 26 августа противолодочные силы Балтийского флота РФ в полигонах, находящихся в Балтийском море, отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника. В тренировках также задействовали противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации флота. Военные применили радиолокационные и гидроакустические средства и выполнили стрельбы реактивными бомбометами РБУ-6000.