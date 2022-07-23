Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» Зеленского Экс-депутат Рады Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На Западе начался очередной этап подготовки общественного мнения к устранению президента Украины Владимира Зеленского, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он написал, что американские СМИ начали беспокоиться о безопасности главы государства.

Если амеры публично волнуются и переживают, значит, принято решение — сливать! — подчеркнул Кива.

Он считает, что если американские СМИ начинают нарочито беспокоиться за судьбу Зеленского, значит его политическая карьера предрешена в США.

Ранее Кива обратил внимание на то, что бывший президент Украины Петр Порошенко начал проявлять необычайную активность. Например, он провел встречу с послом США в республике Бриджит Бринк, чтобы показать собственную близость к Западу. По словам Кивы, Зеленский просто не может ничего сделать, чтобы помешать росту популярности Порошенко.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что военное руководство Украины рассматривает вариант ликвидации президента страны Владимира Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Отмечалось, что украинские генералы могут устранить Зеленского, а затем обвинить в этом российские спецслужбы.