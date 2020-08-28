Китай вынудил эсминец ВМС США покинуть свои территориальные воды

https://static.news.ru/photo/c111f02c-e8fe-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (НОАК) вынудили ракетный эсминец ВМС США Mustin уйти из территориальных вод Китая в Южно-Китайском море, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Хуаминь.

Он подчеркнул, что Китай призывает Соединённые Штаты отказаться от подобных провокационных действий, а также обеспечить строгий контроль за своими морскими и воздушными военными операциями и войсками, которые находятся на границах, чтобы избежать происшествий, передаёт Global Times.

Ранее издание сообщило со ссылкой на Ли Хуаминя, что американский эсминец зашёл в территориальные воды КНР неподалёку от Парасельских островов, где проходят военные учения НОАК. Морские и воздушные силы армии опознали корабль и сделали ему предупреждение о необходимости покинуть китайские воды.

В свою очередь газета South China Morning Post написала, что Китай запустил в воздух две баллистические ракеты средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря в качестве предупреждения.