Китай ввел санкции против американских организаций из-за Тайваня

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Китай ввел контрсанкции в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library), говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР. В нем отмечается, что упомянутые организации предоставили главе администрации Тайваня Цай Инвэнь «платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности», таким образом «нарушив принцип одного Китая».

Для двух учреждений, включая Гудзонский институт и Библиотеку Рейгана: строго запретить университетам, учреждениям и другим организациям и частным лицам проводить с ними сделки, обмены, сотрудничество и другие виды деятельности, — говорится в заявлении.

Кроме того, четырем руководителям организаций запрещается въезд на территорию Китая и получение виз. Ограничения коснулись и «твердолобой сторонницы независимости Тайваня» — главы представительства острова в США Сяо Мэйцинь. Ей и членам ее семьи запрещен въезд в Китай, а гражданам КНР запрещается сотрудничать со связанными с политиком организациями.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит страну к войне. Оборонный бюджет увеличен более чем на 7%, открыты новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива.