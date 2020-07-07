Китай введёт визовые ограничения для граждан США из-за Тибета

https://static.news.ru/photo/f0f0dbf8-c119-11ea-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: AP/TAСС

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя меры Вашингтона против китайских чиновников из-за ситуации в Тибете, заявил, что власти дадут зеркальный ответ.

8 июля американские власти приняли решение о введении визовых ограничений против чиновников КНР, которые имеют отношение к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая.

Мы решительно выступаем против мер США, и в ответ на ошибочные действия американской стороны Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении граждан США за неприемлемое отношение к Тибету, — отметил дипломат.

По его словам, Китай не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета. Он считает, что американская сторона использует этот вопрос в своих целях, передаёт РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американское правительство ввело в отношении китайских чиновников визовые ограничения за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». В канцелярии МИД КНР в Гонконге призвали США не вмешиваться во внутренние дела региона. Вашингтон также обвиняет китайские власти в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Как писал NEWS.ru, российские и китайские эксперты выразили мнение, что рост напряжённости в отношениях Соединённых Штатов и Китая может привести к расширению сотрудничества России и КНР. Авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020» (подготовлен Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета) отметили, что США сменили курс борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами.