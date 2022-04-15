Китай раскрыл, что действительно хотят получить США от конфликта на Украине

США рассчитывают, что конфликт на Украине продлится как можно дольше. Это принесёт Вашингтону серьёзную выгоду. Об этом заявила в редакционной статье китайская газета Global Times.

После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и «усилий», — сообщило издание.

Авторы GT полагают, что Вашингтон использует хаос в интересах американских производителей оружия. Акции последних заметно поднимаются. Также затягивание конфликта способствует получению «геополитических дивидендов» от манипулирования Евросоюзом и блоком НАТО — этому способствуют заявления о российской угрозе.

Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта, — резюмируют авторы издания.

Ранее журнал Economist сообщил, что ряд давних союзников и сателлитов США отказывают Вашингтону в просьбе ввести санкции в отношении России из-за специальной операции на Украине. Самой неудобной страной для Запада в настоящее время является Индия, постоянно воздерживающаяся при принятии решений с осуждением действий Москвы. Однако она не одинока в своём бездействии. Многие страны отказываются от критики и ограничений в адрес России в связи с личными коммерческими интересами, идеологическими убеждениями, стратегическими амбициями или в связи со страхом потерять торгового партнёра.