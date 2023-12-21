Китай призвал Украину одуматься по поводу списка «спонсоров войны» КНР выразила Украине протест по поводу внесения CRCC в список «спонсоров войны»

Фото: Xinhua/Global Look Pres

Ван Вэньбинь

Китай выразил протест Украине по поводу внесения его компаний в список «спонсоров войны», в частности железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC), и потребовал немедленно исправить ошибку, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Дипломат в ответ на аргументацию Киева о том, что это предприятие строит в РФ метро, мосты и дороги, подчеркнул, что Пекин по-прежнему выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.

Китай выступает решительно против внесения Украиной китайских компаний в соответствующие списки и призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибочные действия, пока они не повлекли за собой негативные последствия, — сказал Ван Вэньбинь.

20 декабря Украина внесла CRCC в список «международных спонсоров войны». В Киеве объяснили решение тем, что китайская компания до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали.

Ранее появлялась информация, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом. В проекте могла бы быть задействована внесенная теперь в украинский черный список CRCC. Сообщалось, что эта компания способна обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в Крымском регионе.