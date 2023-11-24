Стало известно о переговорах РФ и КНР по строительству объекта в Крыму WP: Россия и Китай обсудили строительство подземного тоннеля в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные украинской разведки. По данным издания, Крым могут соединить с Россией транспортным маршрутом, который будет защищен от атак ВСУ.

По данным WP, встречи в рамках переговоров проходили в конце октября. Издание отмечает, что Москва инициировала проект из-за обеспокоенности по поводу безопасности 18-километрового моста Крымского моста, который дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. Переправа представляет собой важный логистический маршрут для снабжения российских военных.

О переговорах WP стало известно из электронных писем, перехваченных украинской разведкой. Из них следует, что одна из крупнейших строительных компаний Китая согласилась участвовать в проекте, а китайская железнодорожно-строительная корпорация CRCC «готова обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе». Издание подчеркивает, что получило подтверждение этой информации от другого источника, предоставившего документы, свидетельствующие о создании российско-китайского консорциума.

Эксперты, опрошенные WP, заявили, что строительство тоннеля обойдется в миллиарды долларов и, вероятнее всего, завершится уже после окончания конфликта на Украине. Они предположили, что Москва рассматривает эту идею как долгосрочную инвестицию, которая призвана обеспечить безопасную связь с Крымом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион сегодня находится фактически в прифронтовой зоне, регулярно подвергаясь ударам ракет и беспилотников со стороны Украины. При этом, по его словам, нанесенный действиями ВСУ ущерб не критичен.