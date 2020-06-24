Китай отреагировал на планы США разместить ракеты средней дальности в АТР

https://static.news.ru/photo/968bdd9a-b622-11ea-8ce3-fa163e074e61_660.jpg У Цянь Фото: mil.ru

Власти Китая выступили против планов США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

Китай выступает решительно против размещения Соединёнными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил представитель Минобороны Китая.

По его словам, действия США станут для Пекина провокацией «прямо на пороге его дома», если Вашингтон будет придерживаться своей политики.

Китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры, — подчеркнул У Цянь.

Он выразил надежду, что Япония и другие страны будут исходить из соображений безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осторожно принимать решения. По его словам, другие страны не должны позволять США размещать на своей территории ракеты средней дальности, чтобы не стать жертвами геополитических планов Вашингтона, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут адекватно реагировать на стремление США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, в Восточном военном округе предпринимаются соответствующие меры. Округ получил в 2019 году более 1300 единиц военной техники, ещё более 1350 единиц поступят до конца 2020 года, среди них будет 502 новых образца вооружения.