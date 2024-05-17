Китаист указал на разворот интересов России в сторону Пекина Китаист Карнеев: РФ повернулась к КНР после долгого интереса к тенденциям Запада

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Россия в течение долгих лет демонстрировала евроцентристский подход, заявил в беседе с «360» глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Но сейчас Москва сменила вектор интересов в сторону Китая, который был на периферии внимания, уточнил китаист.

Профессиональные китаисты, конечно, приветствуют нынешний этап развития наших двусторонних отношений. Много лет назад Китай был на периферии внимания то есть. Конечно, всегда у нас такой евроцентристский подход — Запад прежде всего, — перечислил китаист.

По словам Карнеева, сейчас в России многие стали интересоваться китайским языком, а на дорогах стали появляться китайские машины. Карнеев уточнил, что российские покупатели увидели, что китайские товары оказались лучше европейских аналогов, и стали чаще выбирать их. Он также обратил внимание, что такая тенденция есть и среди российского правительства.

И даже, по-моему, Путин во время этого визита намекнул, что кто-то из членов его семьи то ли интересуется Китаем, то ли даже изучает китайский язык. Что уж говорить о других людях, мы действительно фиксируем возросший интерес к изучению китайского, — вспомнил специалист.

Карнеев подчеркнул, что Москву также привлекает позиция Пекина по теме Украины и СВО. Китай не встал ни на одну из сторон конфликта, несмотря на давление. Это свидетельствует о независимой внешней политике КНР, уточнил китаист.

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай 16 мая. Во время церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества глава государства отметил, что Москва и Пекин продолжат совместную работу в энергетической сфере. По его словам, Россия готова снабжать Китай чистой энергией в бесперебойном формате.