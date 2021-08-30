Китаец назвал блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских

Пользователь китайского портала WeChat с восхищением отозвался о русском шашлыке, назвав его приготовление непостижимой философией, совмещающей приём пищи и досуг.

Так, он призвал не путать шашлык и барбекю, так как шашлык «символизирует дерзость и отвагу русского народа». По его словам, решивших выехать на природу русских не пугают даже дождь и холод, а сам шашлык — не просто еда, а целый образ жизни.

Особое внимание автор уделил маринаду: в России вкусно замариновать мясо считается высшим мастерством, а маринад у опытных мастеров может включать сметану, пиво, вино, оливковое масло и мёд. Сама же жарка требует терпеливости, поэтому ею обычно занимаются мужчины.

Важно не давать никому сомневаться в технологии жарки, не просить советов и не использовать термометр для измерения температуры. Шашлык не любит суеты. Здесь важны ловкие руки и зоркий взгляд, — подчеркнул автор.

Залогом «восхитительного шашлыка» он назвал душевную компанию и единение с природой.

Ранее пользователь WeChat назвал самые вкусные российские блюда, в частности, плов, блины, а также шаурму, в которой идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепёшка и соусы. Из напитков он выбрал квас, который рекомендовал пробовать в сочетании с шашлыком.