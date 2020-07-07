Киев отказался от договоренностей по составлению списков на обмен пленными

https://static.news.ru/photo/10ede7b0-c14d-11ea-88cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Процесс обмена и освобождения пленных между Украиной и самопровозглашёнными республиками может затянуться, поскольку Киев отказался от согласованных ранее договоренностей.

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов после очередной конференции с Киевом.

Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц, — цитирует его агентство.

Грызлов добавил, что Украина отказалась от предложенного ею же ранее формата списков. По его словам, Киев хочет внести в договор ещё две категории заключённых.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Как писал NEWS.ru, в Международном комитете Красного Креста (МККК) не исключают новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».