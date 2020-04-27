Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

https://static.news.ru/photo/ae84f552-880b-11ea-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gipsokobzon/ twitter.com/Global Look Press

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что на момент взрыва в районе Балаклеи никаких летательных аппаратов не было, а были специальные заряды, заложенные в землю, которые после подорвали.

Минобороны Украины вот-вот представит официальный отчёт по этому делу, пишет Арахамия в Facebook. Он напомнил, что изначально приоритетной считалась версия об атаке российского беспилотника, которую поддерживали тогдашние генпрокурор и главный военный прокурор. На этой же версии до сих пор настаивает СБУ.

Однако, экспертиза, проведённая Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, показала, что пожар начался с подрыва заложенных в землю спецзарядов.

Воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тротил, гексоген, ТЭН, что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия, — приводит политик выводы экспертов.

Размер воронки позволяет сделать выводы, что заряды были заложены в два ряда по пять штук в каждом. Таких воронок насчитали до десяти, взрывчатки было порядка 760 кг.

Арахамия усомнился, что можно незаметно заложить такое количество снарядов. Тем более, что на это требуются специальные знания и навыки. То есть закладка снарядов проводилась не один день и на глазах военнослужащих.

Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств после этого получили повышение по службе, — замечает политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Харьковской больнице скончался военнослужащий, раненный при взрывах на военных складах в Балаклее. Таким образом, число жертв трагедии возросло до трёх человек.