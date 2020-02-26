https://static.news.ru/photo/25c757da-58d8-11ea-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Киевские власти заявили о готовности забрать Крым «из ослабевших рук России». Громкое заявление сделал вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба добавил, что у него «есть план, как этого достичь». Стратегия состоит из 12 шагов, последний из которых заключается в том, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Киеву только и останется, что его подхватить, приводит слова чиновника «Новое время».

В 11 предыдущих пунктах содержится план по «ослаблению России» и готовности украинского государства «перехватить» всё, что будет «выскальзывать» из её рук. В качестве аргумента вице-премьер привёл пример стратегии из 12 шагов для установления мира в Донбассе. Она была презентована на Мюнхенской конференции. И Кулеба надеется, что на следующей конференции будет представлена такая же стратегия по Крыму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о Стратегии национальной безопасности и обороны. Документ официально закрепит в качестве стратегической цели Киева полноправное членство в НАТО.