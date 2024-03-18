Кейт Миддлтон заметили на прогулке впервые после «исчезновения» Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили фермерский магазин рядом с домом

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые после операции на брюшной полости была замечена вместе с мужем принцем Уильямом во время посещения фермерского магазина, пишет Daily Mail. По данным издания, принцесса Уэльская выглядела «счастливой и расслабленной». Это первое появление Миддлтон на публике за последние 2, 5 месяца, говорится в сообщении.

Принцесса Уэльская была замечена во время первого публичного выхода после операции неподалеку от своего дома в Винздоре. Несмотря на то, что фото Кейт отсутствуют, очевидцы отметили, что она выглядела «счастливой и расслабленной». 42-летняя принцесса не появлялась официально на публике с Рождества после перенесенной плановой операции на брюшной полости, — отмечает издание.

По словам одного из очевидцев, он был ошеломлен, увидев Кейт с Уильямом после всех слухов об исчезновении принцессы. Ранее официальные источники сообщили, что Миддлтон не будет вести публичную жизнь до католической Пасхи.

До этого сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации в британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

Предполагается, что в связи с этим супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.