Казахстанка отказалась знакомиться и получила удар от бойца ММА Baza: экс-член сборной РФ боец Нуров ударил гражданку Казахстана в Таиланде

Фото: 50 Robert Hradil/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Магомед Нуров

Telegram-канал Baza сообщает, что дагестанский боец Магомед Нуров избил девушку из Казахстана в Таиланде. По его данным, спортсмен домогался ее и угрожал «оторвать руки с ногами».

Как выяснили журналисты канала, инцидент произошел на Пхукете 15 декабря, когда Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером, к ней подошел Магомед Нуров. По словам девушки, мужчина предложил «прокатиться и развлечься» и начал ее трогать. Отмечается, что словесная перепалка переросла в нападение: Нуров нанес несколько ударов собеседнице по лицу.

Baza пишет, что Крюкова обратилась в полицию и посольство, однако Нурову просто выписали штраф в размере 1 тысячи бат (2700 рублей) и запретили выходить на связь с пострадавшей. Кроме того, он продолжил присылать девушке аудио с угрозами. В одном из сообщений боец пригрозил, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».

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