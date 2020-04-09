Казахстан заявил о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+

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Жительница английского Ланкашира рассказала о симптомах коронавируса у своей трёхмесячной дочери. По её словам, всё началось 2 апреля, когда у ребёнка поднялась температура до 38,5 градуса.

Женщина позвонила в скорую помощь, ей посоветовали оставаться дома, сообщает The Sun. На следующий день температура у девочки поднялась до 39,1 градуса, она не могла дышать. На этот раз врачи...