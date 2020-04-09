Мир

Казахстан заявил о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+

04:27, 10 апреля 2020 30
Фото: PAO NOVATEK/via Globallookpress.com

Казахстан готов участвовать в сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+. Страна надеется на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров.

Об этом заявил министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе министерского вебинара.

Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ в данном случае не будет достаточно и ситуация требует активного участия всех участников рынка, — сказал он.

Понимая всю остроту сложившегося положения, Казахстан готов принять участие в общем сокращении добычи нефти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили проблему с низкими ценами на нефть.

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