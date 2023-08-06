Кассовые сборы фильма «Барби» превысили $1 млрд

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Кассовые сборы американского фильма «Барби» превысили отметку в $1 млрд за три недели после мировой премьеры, сообщил телеканал CNN. Режиссером картины выступила Грета Гервинг.

Сюжет «Барби» рассказывает о побеге куклы из сказочной страны. Фильм стал самым кассовым, снятым женщиной. До этого рекорд принадлежал картине режиссера Пэтти Джекинс «Чудо-женщина», который заработал в прокате $822,8 млн.

Премьера «Барби» прошла 19 июля. Только за первые дни кассовые сборы составили $356 млн. Ранее ни одна кинолента с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом, сыгравшими главные роли в «Барби», не собирала такие суммы.

При этом сборы картины «Оппенгейм» режиссера Кристофера Нолана, премьера которой состоялась в один день с «Барби», составили $552 млн. Сюжет рассказывает о жизни физика Роберта Оппенгеймера из США — создателя атомной бомбы. Главного героя в триллере сыграл актер Киллиан Мерфи, известный своими ролями в фильмах «Темный рыцарь», «Начало» и сериале «Острые козырьки».

Ранее стало известно, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться на экранах российских кинотеатров уже в августе. Отмечалось, что пиратские копии фильмов привезут из Армении.