Легендарный капитан рассказал о вызвавшей переполох в США подлодке из РФ

https://static.news.ru/photo/bd725f74-e903-11ea-b632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Нахождение атомного подводного крейсера «Омск» в нейтральных водах у берегов Аляски — нормальное явление. Об этом рассказал капитан первого ранга Игорь Британов.

Российские подводные лодки регулярно патрулируют морское пространство в этом районе, рассказал он изданию URA.ru, на которое ссылается «Царьград». В данном случае субмарина участвует в учениях «Океанский щит — 2020».

Это штатная ситуация, учения проводятся постоянно, — объяснил Британов.

Он отметил, что даже в обычном режиме несения службы военные корабли находятся в море по несколько месяцев. При необходимости они «и под лёд ходят, и в открытых районах», выполняя поставленные перед ними задачи.

Игорь Британов известен как командир атомной подводной лодки К-219, экипаж которой в 1986 году его получил задание достичь берегов США. По пути на борту произошла авария, моряки предотвратили ядерную катастрофу, однако четверо из них погибли, а субмарина затонула. Офицер корабля Игорь Курдин и бывший военно-морской атташе посольства США Питер Хухтхаузен написали о ЧП книгу «Враждебные воды», по которой был снят одноименный фильм.

Ранее NEWS.ru писал, что северное командование вооружённых сил США сообщило о всплывшей около берегов Аляски подводной лодке военно-морского флота (ВМФ) России. Американцы даже заподозрили, что наделавшая переполох субмарина могла попасть в беду и пообещали оказать помощь в случае необходимости.

Позднее в Тихоокеанском флоте ВМФ проинформировали, что подъём на поверхность проходил в штатном режиме. В ходе манёвров 27 августа «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» провели совместную стрельбу по морской цели. Подлодка выпустила по мишени из-под воды противокорабельную ракету «Гранит», которая достигла цели, пролетев более 320 километров.