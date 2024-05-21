Канада ввела очередные санкции в отношении физлиц и компаний из РФ МИД Канады ввел санкции против еще двух человек и шести юрлиц из РФ

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Министерство иностранных дел Канады объявило о внесении в списки антироссийских санкций двух физических и шести юридических лиц, говорится на сайте канадского правительства. Отмечается, что внесенные люди и компании связанны с морскими и авиационными транспортировками.

Согласно данным министерства, в список вошли генеральный директор авиапредприятия «224-й летный отряд» Владимир Михейчик и гендиректор судоходной компании «АЗИА» Владимир Шастин. Также там упомянуты судоходные компании «Азия шиппинг», «МГ-Флот», АО «Совфрахт», ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и «224-й летный отряд».

Глава канадского МИД Мелани Жоли в своем заявлении отметила, что указанные физлица и компании якобы причастны к транспортировке военных грузов из Северной Кореи в Россию. Она добавила, что санкции вводятся в координации с международными партнерами Канады.

Ранее Bloomberg писал, что в рамках нового пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.