Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит

Канада предоставит Украине летальное вооружение на сумму $6,1 млн. Такое решение озвучил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Также Киеву будет выделено около $390 млн на поддержание экономической устойчивости страны, сообщает РИА Новости.

В свете серьёзности ситуации и по итогам переговоров с нашими украинскими партнёрами, я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов Канады ($6,1 млн USD), — сказал Трюдо во время пресс-конференции.

Он также объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 млн канадских долларов ($390 млн USD) для поддержания экономической устойчивости страны. Этот кредит будет предоставлен в дополнение к 120 млн канадских долларов ($94,2 млн USD), которые были выделены Украине в январе.

Ранее сообщалось, что в Киев из США доставили новую партию военных грузов. Среди американского оружия и вооружения оказались противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также стало известно, что страны-партнёры к началу февраля оказали Украине военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд, она будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, ещё ряд стран рассматривают возможность предоставления Украине военной и финансовой помощи.