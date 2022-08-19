Канада отказала Европе в помощи с поставками газа Премьер Канады Трюдо сообщил о невозможности в ближайшее время помочь ЕС с поставками газа

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Канада не может оказать значительную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он добавил, что намерен обсудить вопрос помощи ЕС с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который должен прибыть в Канаду 21 августа. Слова канадского премьера приводит РИА Новости.

Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями, — признал Трюдо.

По словам премьер-министра, он намерен обсуждать вопрос помощи Европе со стороны Канады с канцлером Германии Олафом Шольцем. немецкий политик прибудет с визитом в страну в воскресенье, 21 августа.

Мы планируем посвятить краткосрочным вызовам и тому, что и где можем сделать, значительную часть обсуждений с канцлером, — отметил Трюдо.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон поспорил с послом Украины Юлией Ковалив по поводу «Северного потока». По его словам, транзит газа через Украину не может быть альтернативой данному трубопроводу. Кроме того, министр указал на риски, связанные с проведением спецоперации, а также на возможность того, что Россия может сократить прокачку топлива через Украину.