Каллас не стала обещать, что Эстония не отправит военных на помощь ВСУ Депутаты Эстонии не смогли получить от Каллас гарантий невмешательства в СВО

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Кая Каллас

Депутаты Рийгикогу (парламент Эстонии) на правительственном часе потребовали у премьер-министра Каи Каллас дать гарантии того, что силы обороны прибалтийской республики не отправятся на Украину, но она отказалась это делать. Темой обсуждения на заседании было резонансное заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Я не дaю тaких обещaний, потому что обстоятельствa могут измениться. По вaшей интерпретaции кaжется, что вмешaтельством может быть что угодно. Нaшa военнaя помощь Укрaине тоже может быть рaсцененa Россией кaк вмешательство. Мы здесь четко выбрaли сторону, и это сторонa Укрaины, потому что Россия для нaс — прямaя угрозa, — заявила Каллас.

Она также объяснила, что возникла путаница в терминологии. Каллас подчеркнула, что на самом деле речь шла не о вводе наземных войск, а о помощи ВСУ с обучением.

В конце февраля президент Франции пообещал сделать все, чтобы РФ «не выиграла эту войну». Макрон добавил, что лидеры стран Европы обсуждают отправку своих войск на Украину, но к общему решению еще не пришли. Премьер-министр Эстонии назвала его заявление сигналом России. По ее словам, такие вопросы следует обсуждать не за «закрытыми дверями», а публично.