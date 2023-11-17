Какие хозяева, такие и собаки: почему пес покусал президента Австрии

Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS

Президенты Австрии Александр Ван дер Беллен, Молдавии Майя Санду и Словении Наташа Пирц-Мусар (слева направо)

В Молдавии случился дипломатический конфуз. Собака главы государства Майи Санду цапнула за палец президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Разумеется, поглаживание собаки выходило за рамки протокола, и импровизация австрийского лидера была немедленно «вознаграждена». На пресс-конференцию Александр Ван дер Беллен явился с перевязанной рукой. Не значит, что это стало главным событием его рабочего визита в Молдавию, но заметным, это точно.

Агрессивные собаки Байдена

Держать собак в резиденциях и дворцах не ново. Английская королева Елизавета II была помешана на породе корги. Она разводила этих милых животных с семилетнего возраста. И за всю ее долгую жизнь в Букингемском дворце королевский досуг скрашивали 30 корги. И хотя собачьи справочники утверждают, что представители этой породы нередко могут укусить за пятку, ничего подобного светская хроника до нас не донесла. В целом все букингемские четвероногие отличались тактичностью и добрым нравом. Роль им в их небольшом государстве была отведена чисто декоративная.

Совсем иначе ведет себя любимец престарелого американского президента Джо Байдена. Меньше чем за год немецкая овчарка по кличке Коммандер 11 раз укусила сотрудников Белого дома. Интересно, что таким же непредсказуемым и распущенным был и предыдущий пес американского лидера Майджор. После серии нападений на людей его вынуждены были насовсем отдать в другую семью. Комментируя происходящее, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сослалась на «стрессовую обстановку в резиденции». Как видно, с появлением нового пса мало что изменилось. Может, не в собаках дело?

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и пес Коммандер

Собаки все чувствуют

Не секрет, что собаки склонны копировать не только поведение хозяина, но и его характер, сущность личности, если угодно. С другой стороны, распущенность, непредсказуемость питомца может быть свидетельством слабости, безволия, а в данном случае и дряхлости хозяина. Добавим сюда стрессовую обстановку, о которой упомянула пресс-секретарь, — вот вам и непредсказуемое поведение собаки Байдена. Наверное, и у песика Майи Санду были какие-то свои резоны, когда она решила тяпнуть высокого австрийского гостя. Может, и в резиденции главы Молдавии обстановка нервозная. Ну не придет же нам в голову думать, что она пыталась подражать авторитетному американскому эталону Майджору. Как знать!

Часто четвероногие обитатели дворцов очень подводят своих хозяев, когда те позволяют им поучаствовать в публичных мероприятиях: при встречах, интервью. Так случилось с обитателем Елисейского дворца — обаятельным, но несколько инфантильным псом по кличке Немо. Сам он помесь лабрадора и грифона. Но не в этом суть. Однажды в президентском дворце во время встречи Эммануэля Макрона с членами правительства он позволил себе эффектный, но абсолютно иррациональный поступок — помочился на фешенебельный камин. Согласитесь, для щенка это было бы простительно, но для подросшей псины, к тому же воспитанной при дворе, как-то не комильфо (pas comme il faut).

Однако не только в западноевропейских и заокеанских резиденциях четвероногие друзья делят досуг с королями и президентами. Зная особую симпатию Владимира Путина к собакам, ему дарили и дарят щенков разных пород. Сергей Шойгу — лабрадора, премьер Болгарии — каракачанскую овчарку, из Японии приехала акита-ину, из Туркмении — алабай.

Фото: kremlin.ru Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 года подарили власти японской префектуры Акита

Случались ли какие-то казусы с участием кремлевских собак (точнее сказать, ново-огаревских по месту обитания)? Известно, похоже, только два случая. В 2017 году акита-ину по кличке Юмэ напугала лаем японских журналистов, а десятью годами ранее г-жа Ангела Меркель испугалась вошедшего в зал лабрадора Конни. Впрочем, ни тот ни другой случаи не были проявлением агрессии, что подтвердил Владимир Путин, принося тогдашнему немецкому канцлеру извинения.

Совпадение? Не думаю!

Собаки довольно тонко способны воспринимать происходящее в их доме: будь то лачуга или дворец. Они способны считывать состояние хозяина, и этим в немалой степени обусловлено их поведение. Они распущенны, если не чувствуют надежность в человеке. И, наоборот, уравновешенны и дружелюбны, если хозяин спокоен и уверен в себе.

Возможно, все эти казусы в резиденциях мировых лидеров — чистая случайность. Но ведь есть какая-то закономерность, согласитесь?

Читайте также:

Названы иностранные языки, без которых не обойтись в 2023 году

Летчик назвал срок обучения украинских пилотов управлению F-16

Переводчик объяснил, как отличить китайскую речь от японской