«Как в фильме «Марс атакует»: историк оценил обращение Байдена к россиянам

Президент США Джо Байден заявил, что россияне — не враги для Запада. Это — наглая ложь, считает военный историк Борис Юлин NEWS.ru, добавив, что слова Байдена напомнили ему обращение марсиан к землянам перед нападением в америанском фильме «Марс атакует».

В данном случае Байден повторяет этих самых марсиан совершенно чётко. Если США не являются врагами России, зачем они продолжают держать блок НАТО, который является самой мощной военной организацией в мире? Зачем они имеют самый большой военный бюджет в мире? Зачем военные структуры НАТО развивают на восток? То есть о том, что НАТО не представляет угрозу, и США не представляет угрозу — это наглая ложь, потому что это реально большая военная угроза, — заявил Юлин.

Он добавил, что простые люди в США войны не хотят. Особенно войны своими силами. По его словам, американцы часто воюют, как в Афганистане или Корее, например с использованием сил союзников, которые должны выступать пушечным мясом. Юлин считает, что сейчас война больше нужна не рядовым американцам, а правящим кругам США.

У них есть куча проблем, которые надо куда-то списывать. И вот на этом фоне они готовы уничтожать всё вокруг, лишь бы сохранить контроль над ресурсами, контроль над торговлей, — резюмировал он.

Накануне Байден обратился к россиянам. Он заявил, что CША, НАТО и Украина не угрожают РФ. Он подчеркнул, что не верит, будто граждане Росcии хотят войны.