«Как слону дробина»: финансовый аналитик о санкциях Китая против США Аналитик Разуваев: санкции Китая против военных компаний США не нанесут серьезного ущерба

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Ответные санкции КНР в отношении американских военных компаний Raytheon Technologies, Boeing Defense и Space & Security — «как слону дробина» и серьезного ущерба не нанесут, заявил в беседе с NEWS.ru член национально совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он отметил, что эти корпорации по-прежнему производят оружие в колоссальных масштабах, причем не используя китайские комплектующие, за исключением единичных случаев.

Конечно, санкции именно против Raytheon Technologies и Boeing Defense, Space & Security американцам — как слону дробина, и серьезного ущерба они не нанесут, — сказал Разуваев.

Он напомнил, что США ввели против Китая большое количество санкций, на что сейчас и отвечают власти КНР. В качестве примера Разуваев привел торговую войну экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2019 году. Однако Пекин «не прогнулся» и пытается предпринимать ответные шаги, продолжил эксперт.

Так или иначе, Китай просто толкает свою повестку, наряду с продвижением юаня и продвижением Пекина как центра силы. А эти шаги — просто очередной элемент взаимных уколов, — заключил он.

Ранее стало известно, что Китай введет санкции против топ-менеджеров американских оборонных компаний за продажу вооружений Тайваню. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, это сделано в целях защиты суверенитета и интересов безопасности республики.