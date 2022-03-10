Кадыров сообщил о методах психологического воздействия националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале о том, какие методы психологического воздействия используются украинскими националистами. В частности, он рассказал, как боевики звонят родственникам российских военнослужащих с угрозами или сообщают об их гибели.

По его словам, показателем того, насколько неонацисты «ослабли морально и физически», является тот факт, что они «принялись за самые мерзкие и низкие „фашистские“ методы». Так, украинские боевики занимаются поиском в открытых базах телефонов родственников российских военных и звонят им, сообщить якобы о смерти родных. Так как бойцы, которые находятся на Украине, не используют мобильную связь на задании, до них невозможно дозвониться.

Вот такой он, боевой дух нациков и шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке. Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?, — написал он.

Глава Чечни ранее заявил, что бандеровцев на Украине ждёт «пуля в лоб» в сражении с чеченским спецназом. По его словам, «трусливые шакалы» не переходят в наступление. Он отметил, что нисколько не удивлён нежеланию нацбатальонов переходить в открытую схватку. Кадыров выразил уверенность, что если такое столкновение всё же произойдёт, то спецназ региона одолеет противника.