Известный рэпер упал в разгар концерта и умер на сцене от усталости People: рэпер Costa Titch упал в разгар концерта и умер на сцене от усталости

Фото: Социальные сети

Costa Titch (Костантинос Цобаноглу)

Южноафриканский рэпер Costa Titch (Костантинос Цобаноглу) упал во время концерта и умер от усталости прямо на сцене, сообщает People. Музыканту и танцору было 27 лет.

Costa Titch умер в марте прошлого года, однако причина смерти стала известна только сейчас. В официальном заключении говорится, что музыкант скончался из-за «значительного перенапряжения, усугубленного постоянными стрессами и хронической усталостью, что вызвало проблемы с сердцем».

Ранее американский композитор Стив Альбини, который продюсировал альбомы рок-групп Nirvana и Pixies, умер на 62-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. За свою карьеру Альбини работал над несколькими тысячами альбомов различных исполнителей. Продюсер сотрудничал с PJ Harvey, Manic Street Preachers, The Stooges и The Jesus Lizard. Альбини также являлся бывшим участником групп Shellac и Big Black.

До этого стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Он скончался в возрасте 79 лет за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One. Артист запомнился зрителям по ролям капитана Эдварда Смита в «Титанике» и Теодена во «Властелине колец». За карьеру актер снялся более чем в 140 фильмах, шоу и сериалах.