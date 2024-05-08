Умер легендарный продюсер альбомов Nirvana и Pixies Продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини умер от сердечного приступа

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Стив Альбини

Американский композитор Стив Альбини, который продюсировал альбомы рок-групп Nirvana и Pixies, скончался на 62-м году жизни, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на сотрудников его студии звукозаписи Electric Audio. Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

За свою карьеру Альбини работал над несколькими тысячами альбомов различных исполнителей. В частности, продюсер сотрудничал с PJ Harvey, Manic Street Preachers, The Stooges и The Jesus Lizard. Альбини также являлся бывшим участником групп Shellac и Big Black.

Ранее сообщалось о смерти британского актера Иэна Гелдера, сыгравшего роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Он скончался на 65-м году жизни в результате борьбы с онкологическим заболеванием. В декабре прошлого года врачи диагностировали у Гелдера рак желчных протоков.

До этого стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One. Хилл запомнился зрителям по ролям капитана Эдварда Смита в «Титанике» и Теодена во «Властелине колец». За свою карьеру актер снялся более чем в 140 фильмах, сериалах и шоу.