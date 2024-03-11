Известный актер вышел на сцену «Оскара» голым Актер Джон Сина обнажился ради номинации «Лучший дизайн костюмов» премии «Оскар»

Фото: Universal Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Сина

Американский актер, рестлер, завоевавший наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE, бывший рэп-исполнитель Джон Сина вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Мужчина прикрывался табличкой с ее названием, следует из трансляции телеканала ABC News.

«Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные». Он также был награжден «Оскаром» за лучшую работу художника-постановщика, за лучшую женскую роль отметили сыгравшую в этой киноленте актрису Эмму Стоун.

Ранее стало известно, что Украина получила первую в своей истории премию «Оскар» за документальный фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», которому до этого уже вручили награды от BAFTA и Гильдии режиссеров Америки. В борьбе за премию он обошел четыре кинокартины.

Документальный фильм, посвященный первым дням конфликта России и Украины, впервые был показан в январе 2023 года на американском кинофестивале Sundance, где получил Приз зрительских симпатий. Картина стала самой кассовой в республике и собрала за уикенд проката более 500 тысяч гривен (свыше $13 тысяч).

«Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в картине «Оппенгеймер» получил американский актер Роберт Дауни-младший. За нее он уже был награжден на премии «Золотой глобус». В свою очередь Давайн Джой Рэндольф получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные».