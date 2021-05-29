Историк напомнил о планах СССР отдать Курильские острова Японии

https://static.news.ru/photo/604273a2-c085-11eb-82e4-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Японские СМИ напомнили о том, что Советский союз обещал передать Курилы Токио. В Министерстве иностранных дел России, комментируя эти сообщения, отметили, что о передаче каких-либо территорий не может быть и речи. Однако информация о планах СССР передать Японии в 70-е годы два из четырёх островов Курильской гряды правдива. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов. Эксперт напомнил, кто из тогдашних руководителей занимался переговорами по этому направлению.

Дело в том, что японцы не просто говорят, что были какие-то разговоры, они показывают рассекреченные документы. Это не секрет, это, в общем, известная история. Советский министр иностранных дел [Андрей Громыко] приезжал в Японию в январе 1972 года и это предложение озвучил публично, — сообщил востоковед.

По его словам, вопросы обсуждались в официальной обстановке и беседа велась в серьёзном ключе. Стрельцов отметил, что в 1973 году в Москву приезжал японский премьер-министр Какуэя Танаки и тогда уже такое предложение по мирному договору не было озвучено. В сегодняшней ситуации говорить о возможности передачи островов не приходится.

Сейчас так вопрос не стоит и не обсуждается, — отметил Стрельцов.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы заявило, что СССР был готов передать Японии два из четырёх островов, на которые сейчас претендует Токио. Это произошло после улучшения отношений между Японией и Китаем в 1970-е годы. Тогда Москва решила добиться подписания мирного договора с Токио и рассматривала возможность передать острова Хабомаи и Шикотан, а Кунашир и Итуруп оставить себе.

Японские журналисты отмечают, что проект мирного договора, включающий передачу островов, был составлен на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года. В нём предусматривалась передача двух островов и прописывалась гарантия ненападения со стороны Японии и дислоцированных в стране войск США. Позже позиция СССР изменилась, поскольку Токио настаивал на передаче всех четырёх островов и проект мирного договора не был представлен.

В МИД РФ отреагировали на публикацию этого материала. Российские дипломаты подчеркнули, что изучение и комментирование письменных источников прошлого — прерогатива историков. Советский Союз и позже Россия последовательно отстаивали позицию о том, что Южные Курилы стали российской территорией на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними неоспорим, отметили во внешнеполитическом ведомстве.