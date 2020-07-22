Израильский специалист назвал трагикомедией спасение Киевом заложников

https://static.news.ru/photo/c2566238-cbf8-11ea-9687-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Действия украинских властей при захвате заложников в центре Луцка похожи на «дешёвую трагикомедию», в которой были сделаны ошибки, считает бывший глава израильской спецслужбы «Натив», эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми. Среди того, чего нельзя было делать, эксперт назвал свободный доступ прессы и зевак к месту ЧП и переговоры с психически ненормальным человеком, которые вели не психологи.

Само место не было изолировано от телевидения и зевак, и всё транслировалось по телевидению, что совершенно немыслимо в таких операциях. Переговоры с человеком с психическими расстройствами, бывшим преступником с навязчивыми идеями, который хотел только того, чтобы ему дали трибуну выступить, обычно ведут психологи, в данном случае должен был быть психиатр, а не президент, — сказал РИА Новости Кедми.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик выдвигал требования о том, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео со словами: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Это документальная лента о проблеме жестокого обращения с животными. Известно, что мужчина страдает психическим расстройством и он несколько лет был волонтёром в зоозащитном приюте.

Зеленский его требование выполнил, предварительно проведя с захватчиком переговоры по телефону. Ролик с призывом посмотреть фильм украинский президент выложил на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

По мнению заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, Зеленский был прав, ведь самое дорогое — это жизни людей. В автобусе были захвачены 13 человек, ни один из них в итоге не пострадал. А другие действия со стороны президента могли привести к иным последствиям.

При этом обозреватели немецких средств массовой информации поступок украинского лидера не оценили. Они считают, что выполнение президентом требования террориста может спровоцировать подражателей террориста, писал NEWS.ru.