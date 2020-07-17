Израиль снова закрывает кафе и фитнес-клубы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0ff676b4-c838-11ea-a0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Global Look Press

Правительство Израиля приняло решение снова закрыть спортзалы и фитнес-центры, а также ограничить обслуживание в ресторанах. Причиной стало распространение коронавируса.

Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщается на сайте кабмина. Заведения общепита смогут работать только на доставку или на вынос, загрузка ресторанов при отелях не должна достигать 35% от максимальной. Распоряжение правительства вступило в силу 17 июля в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

В выходные дни (пятницу и субботу) будут закрываться магазины, торговые центры, парикмахерские, открытые рынки, салоны красоты, библиотеки, детские зоопарки, выставочные залы, музеи, канатные дороги, пляжи и туристические достопримечательности. Ограничение не касается продуктовых магазинов, аптек и мастерских по ремонту телефонов.

Собрания людей также ограничили. В помещениях теперь не могут появляться больше 10 человек одновременно, на открытом воздухе — больше 20 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

3 июля власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перешли на дистанционную работу, а учебные заведения стали принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретили многолюдные собрания.