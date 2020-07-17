Израиль снова закрывает кафе и фитнес-клубы из-за коронавируса

Правительство Израиля приняло решение снова закрыть спортзалы и фитнес-центры, а также ограничить обслуживание в ресторанах. Причиной стало распространение коронавируса.
Соответствующее решение приняло правительство страны,
В выходные дни (пятницу и субботу) будут закрываться магазины, торговые центры, парикмахерские, открытые рынки, салоны красоты, библиотеки, детские зоопарки, выставочные залы, музеи, канатные дороги, пляжи и туристические достопримечательности. Ограничение не касается продуктовых магазинов, аптек и мастерских по ремонту телефонов.
Собрания людей также ограничили. В помещениях теперь не могут появляться больше 10 человек одновременно, на открытом воздухе — больше 20 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.
3 июля власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перешли на дистанционную работу, а учебные заведения стали принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретили многолюдные собрания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен