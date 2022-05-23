В Израиле назвали последствия слов Лаврова о евреях для отношений с Россией Глава МИД Израиля Лапид: Израиль продолжит отношения с Россией, несмотря на заявления Лаврова о евреях и Гитлере

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид / Фото Chadi/XinHua/Global Look Press

Израиль продолжает дипломатические отношения с Россией, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере, сообщил глава МИД Израиля Яир Лапид. В разговоре с RTVI он объяснил, что возмутился словами российского коллеги особенно сильно, так как трагедию нацизма пережил его отец.

Отношения и коммуникация имеются. Я был возмущен высказываниями министра Лаврова о том, что у Гитлера были еврейские корни. Это равноценно тому, что обвинить евреев в холокосте. Меня это возмутило на личном уровне, ведь мой отец пережил катастрофу. И как министр иностранных дел Израиля я не приемлю никаких сравнений с холокостом, — сказал Лапид.

Он добавил, что сейчас отношения России с большинством стран находятся в кризисе, а поддержали её, например, Иран и Северная Корея. Помощь Украине Лапид объяснил тем, что Израиль кроме интересов имеет принципы и ценности. Введение российских войск на Украину политик назвал неоправданным.

1 мая Сергей Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос том, как на Украине возможна «нацификация», если Зеленский еврейского происхождения, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Он также предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни.

После этого президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в ходе телефонного разговора. Канцелярия израильского премьера в Twitter сообщила, что Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за пояснение ситуации.