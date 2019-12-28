https://static.news.ru/photo/12693e80-2b1d-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 4,5 млн туристов посетили Израиль в 2019 году, это на 11% больше, чем в 2018-м. В Министерстве туризма страны такой рост интереса связали с результатами маркетинговой кампании по продвижению Иерусалима и Тель-Авива, работой по развитию инфраструктуры и привлечению международных авиакомпаний.

Больше всего путешественников приехало из США (890 тысяч), Франции (338 тысяч), РФ (296 тысяч), Германии (почти 269 тысяч) и Великобритании (более 218 тысяч). Турпоток из Китая вырос и вовсе на 51%, до 144,4 тысячи человек, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее NEWS.ru писал, что Израиль объяснил причину частых отказов во въезде, с которыми сталкиваются российские туристы.