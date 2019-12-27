Израиль объяснил причину частых отказов во въезде, с которыми сталкиваются российские туристы. По данным израильского управления по вопросам регистрации населения и иммиграции, пограничные службы таким образом реагируют на резкий рост числа российских граждан, которые подают ходатайство о предоставлении убежища в еврейском государстве. Причина, по мнению израильтян, кроется в желании найти на Святой земле работу. Тем не менее, такая тенденция не может не тревожить израильское руководство.

В Министерстве внутренних дел Израиля приводят статистику, согласно которой число «российских» заявлений о предоставлении убежища выросло до 4 тыс. в этом году. Для сравнения: в 2016 году эта цифра составляла 395. А в период с 2009 по 2012 годы россияне вообще не подавали никаких ходатайств о предоставлении убежища.

Именно для того, чтобы справиться с резким наплывом русскоязычных, два месяца назад израильская иммиграционная служба ввела ускоренный процесс отказа в предоставлении убежища российским гражданам. Тем не менее, параллельно с этим пограничники начали «фильтровать» и поток туристов. Свыше 5 тыс. россиян были остановлены в этом году в международном аэропорту Бен-Гурион. В 2018 году, по данным израильских властей, 4355 гражданам РФ пришлось вернуться на родину. Это является ответом на рост числа заявлений о предоставлении убежища со стороны россиян, признал на брифинге директор управления по вопросам народонаселения и иммиграции Шломо Мор-Йосеф. Такое большое количество заявок вызывает беспокойство с обеих сторон, пояснил чиновник.

Nir Alon/Global Look Press

Сигнал тревоги прозвучал после того, как в этом месяце представители израильского бизнеса пожаловались на то, что их задержали в московском аэропорту Домодедово. Так, свыше 40 предпринимателей с израильским гражданством были остановлены 18 декабря российскими пограничными службами для тщательной проверки. Процедура заняла более двух часов, после чего все они были допущены на территорию РФ, сообщило позже израильское посольство в Москве. Все прибывшие в Москву не были частью какой-либо группы или делегации, и причины их задержания изначально вызвали непонимание. Позже ситуация стала предметом детального разговора между российскими и израильскими дипломатами. Оказалось, что для задержания граждан еврейского государства были свои причины.

Так, на фоне инцидента российское посольство в Тель-Авиве привело данные на 1 декабря 2019 года согласно которым 5771 российский гражданин получил отказ во въезде в Израиль. Речь шла в том числе о тех, кто приехал на Святую землю с туристическими целями: они уже имели на руках оплаченные билеты в обе стороны, подтверждения от местных отелей, а также данные о соответствующем количестве финансовых средств, необходимых на время пребывания в стране. Это выглядело странно с учётом того, что между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для подобных поездок. Такие нормы действовали и для граждан Украины и Грузии.

Мор-Йосеф сообщил, что израильское управление по вопросам народонаселения и иммиграции направило российской стороне предложение улучшить пограничные процедуры для того, чтобы сразу отсечь просителей убежища и не доставлять дискомфорта туристам. Подробностей инициативы пока нет, однако известно, что Израиль просит РФ, в свою очередь, соблюдать права израильтян, въезжающих на российскую территорию и допрашивать их на иврите.

Израильские службы на сегодняшний день классифицируют Россию как безопасную страну, которая не вызывает проблем с точки зрения просителей убежища. Нынешняя же ситуация — экстраординарная. Чиновники израильской миграционной службы связывают рост числа обращений из России с просьбой о предоставлении убежища желанием устроиться на работу. Мор-Йосеф говорит, что целый поток граждан бывшего Советского Союза въезжает в Израиль с этими целями. Поэтому примерно два года назад израильским властям пришлось усовершенствовать пограничные механизмы для просителей из числа граждан Украины и Грузии. Теперь то же самое придётся проделать с россиянами.