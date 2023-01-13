Израиль перестанет выплачивать пособия украинским беженцам

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Власти Израиля решили остановить выплаты ежемесячных пособий мигрантам, прибывшим в страну на фоне конфликта на Украине, передает издание Haaretz. Окончание срока выплат совпадает с истечением срока действий временного постановления, то есть в феврале. Газета уточняет, что Министерство по делам интеграции отказалось его продлевать.

Выплата ежемесячного пособия будет прекращена в феврале для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления истек. Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления, — пишут журналисты.

Как отмечает издание, некоторые иммигранты уже не получили выплаты за декабрь — в Министерстве по делам интеграции не получили одобрения на финансирование. Ведомство в связи с этим не смогло выплатить приезжим общую сумму примерно в $6 млн.

В самом министерстве заметили, что те, кто переехал в Израиль к прошлому августу, будут каждый месяц получать деньги в течение года с момента прибытия. Кроме того, ведомство обязуется найти деньги и выплатить пособии за декабрь.

По данным Haaretz, как минимум одну месячную выплату получили 23 940 беженцев.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что украинских беженцев в Европе не будут долго кормить. По его словам, рано или поздно украинцам придется пойти на низкооплачиваемую работу. Мирошник уверен, что уже совсем скоро беженцам предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев.