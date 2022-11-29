Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО Итальянский генерал Иануччи предложил НАТО противостоять влиянию России в Ираке

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На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи. По словам генерала, блоку следует сотрудничать с местными властями и избегать позиции, которая могла бы свидетельствовать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны.

Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент Альянса, — отметил Ианнуччи.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком. По его словам, обе страны давно и плотно сотрудничают в деле борьбы с террористическими группировками в Сирии и Ираке, а информационный центр в Багдаде с участием представителей России, Ирака, Ирана и Сирии выполняет важную работу в плане координации шагов в борьбе с терроризмом. Также Россия намерена содействовать укреплению боеспособности иракских вооруженных сил, прежде всего через развитие двустороннего военно-технического сотрудничества.