Полянский: Россия будет развивать военное сотрудничество с Ираком

Дмитрий Полянский / Фото Zuma\TASS

Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит ТАСС, обе страны давно и плотно сотрудничают в деле борьбы с террористическими группировками в Сирии и Ираке, а информационный центр в Багдаде с участием представителей России, Ирака, Ирана и Сирии выполняет важную работу в плане координации шагов в борьбе с терроризмом.

Со своей стороны намерены и далее содействовать укреплению боеспособности иракских вооруженных сил, прежде всего через развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, — заявил Полянский.

10 мая боевики ИГ (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) неожиданно ворвались в сирийский город Тадмур и проехали его насквозь на двух машинах и нескольких мотоциклах, размахивая черными флагами. Это стало первым публичным появлением членов организации в Сирии с 2017 года. Некоторые арабские СМИ расценили шаг исламистов как знак возрождения организации. В тот же день игиловцы опубликовали видео с записью казни более десяти христиан из Нигерии.

Согласно отчету Global Terrorism Index 2022, опубликованному Институтом экономики мира, на данный момент в рядах Исламского государства в Африке числится более 5 тысяч боевиков в Нигерии, Нигере и Камеруне, еще около 2200 террористов ИГ присутствуют в Гвинее, Мозамбике, Ливии и Сомали.