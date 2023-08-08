Италия перестала давать «золотые визы» россиянам и белорусам Правительство Италии приостановило выдачу «золотых виз» россиянам и белорусам

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Правительство Италии приостановило для граждан России и Белоруссии программу Investor Visa for Italy, по которой те могли получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции, сообщает пресс-служба итальянского Министерства по делам предприятий и продукции. Причины подобных мер в отношении россиян и белорусов не называются.

Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза, — говорится в краткой ноте министерства.

До последнего момента граждане России и Белоруссии могли получать «золотые визы» в Италию, для этого им нужно было инвестировать в итальянский стартап не менее €250 тысяч, вложить в любую местную компанию €500 тысяч, потратить €1 млн на благотворительность или купить гособлигации на общую сумму в €2 млн.

Ранее руководитель туристического агентства Анна Невзорова рассказала, что для россиян существует несколько вариантов стран, где возможно отдохнуть без виз. Среди них самым популярным направлением остается Турция. Она отметила, что в начале мая на этом направлении наблюдается большой поток путешественников, но в этом году до сих пор можно найти хорошие ценовые предложения.