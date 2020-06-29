Историк назвал причину визовых ограничений Китая в отношении американцев

https://static.news.ru/photo/6bacc7fe-ba25-11ea-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

Визовые ограничения, которые в отношении американцев вводят власти Китая, прокомментировал профессор Санкт-Петербургского государственного университета и доктор исторических наук Владимир Колотов.

Это ответная мера. Соединённые Штаты ввели свои ограничения на общение с китайцами. Это касается научного, технологического, экономического сотрудничества. Кроме того, были введены определённые визовые ограничения в отношении должностных лиц коммунистической партии КНР. Идёт закручивание гаек по всем статьям, — сказал радио Sputnik эксперт.

По его словам, давление на Китай породило ответное давление на США в отношении официальных лиц. Колотов считает, что происходит обычный обмен дипломатическими и политическими ударами на фоне обострения геополитических противоречий.

Как писал NEWS.ru, власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга. По словам представителя МИД Чжао Лицзяна, КНР призывает США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, в противном случае Пекин готов принять решительные ответные меры.

Так представитель МИД Китая ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который сообщил о введении санкций против КНР из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК, которые, предположительно, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга, гарантированной Объединённой китайско-британской декларацией 1984 года. Американская сторона осудила Пекин за невыполнение обязательств по документу, а также за давление на власти Гонконга «с целью ареста продемократических активистов и дисквалификации на выборах кандидатов, выступающих за демократию». В ответ на это Китай выразил протест Соединённым Штатам.

Также США обратились к КНР с призывом придерживаться обязательств, содержащихся в декларации, в частности — обеспечить Гонконгу «высокую степень автономии», защиту прав человека и основных свобод, в числе которых свобода выражения мнения и право на мирные собрания.

Законопроект о национальной безопасности был принят большинством в 2878 голосов. США расценили его как «захват» автономной территории. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая.