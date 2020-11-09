Испытания китайской вакцины от COVID-19 остановлены в Бразилии

https://static.news.ru/photo/99481750-22fc-11eb-b7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber IMAGEPOWER via www/www.imago-images.de

Клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech, приостановлены в Бразилии из-за серьёзного побочного эффекта препарата, сообщили в бразильском Национальном агентстве по санитарному надзору (Anvisa).

Дальнейшее введение вакцины волонтёрам запрещено, передаёт ТАСС.

Anvisa получило уведомление об инциденте, который произошёл 29 октября, и приняло решение прервать исследование для того, чтобы оценить имеющиеся к настоящему моменту данные наблюдений и решить относительно рисков и преимуществ для продолжения исследования, — говорится в сообщении.

По данным главы Института Бутантан Димаса Коваса, курирующего национальные исследования, причиной приостановки, предположительно, стала смерть одного из добровольцев.

Мы уведомили Anvisa о смерти, а не о «серьёзном побочном эффекте». Мы даже несколько удивлены этим решением Anvisa, поскольку эта смерть не связана с вакциной, — сказал Ковас.

Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырёх вакцин: помимо препарата Sinovac Biotech это вакцины AstraZeneca, американской компании Pfizer и Janssen-Cilag — фармацевтического подразделения Johnson & Johnson. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций сообщил о подаче им совместно с бразильской компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional документов для регистрации российского препарата «Спутник V» в Anvisa.

Как писал NEWS.ru, вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech должна храниться при температуре не ниже −70 ⁰С. Это может сильно затруднить транспортировку препарата в медучреждения по всему миру.