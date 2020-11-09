Эксперты назвали недостатки вакцины от коронавируса Pfizer

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Вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech должна храниться при температуре не ниже −70 ⁰С. Это может сильно затруднить транспортировку препарата в медучреждения по всему миру.

Система поставки вакцины будет зависеть от того, как долго препарат может храниться при комнатной или близкой к ней температуре. Видимо, компании объявят об этом позднее, — заявил профессор Кембриджского университета Гордон Дуган.

Он отметил, что многие вакцины хранятся в холоде при температуре около +4 ⁰С или ниже, но не при −70 ⁰С.

По мнению старшего сотрудника Университета Саутгемптона Майкла Хеда, вакцина Pfizer столкнётся с трудностями при транспортировке и дистрибуции.

Сообщалось, что вакцина должна храниться при температуре −70 ⁰С, но это трудно обеспечить даже в большинстве медицинских учреждений Великобритании, не говоря о других странах, — цитирует эксперта британское агентство PA.

При этом доцент кафедры биомедицины Университета Рединга Александр Эдвардс выразил уверенность в том, что медучреждения быстро адаптируются к спросу на вакцину и приобретут необходимое оборудование для хранения препарата.

Мы видели нечто похожее весной, когда было резко наращено производство средств индивидуальной защиты и увеличен объём выпуска тест-систем по выявлению коронавируса, — напомнил Эдвардс.

Как писал NEWS.ru, ранее в компании Pfizer рассказали об успехах испытания новой вакцины от коронавируса. По словам учёных, препарат демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом.