«Исламское государство» взяло ответственность за нападение в Израиле

«Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяла на себя ответственность за вооружённое нападение в израильском городе Хадера, в результате которого погибли два человека, сообщает Guardian. По информации издания, это первый случай с 2017 года, когда эта группировка официально заявила об организации атаки в Израиле.

27 марта неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по полицейским на улице Герберта Самуэля. Двое израильтян — мужчина и женщина — были убиты в результате атаки, четыре человека попали в больницу, ещё двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте происшествия.

В местной полиции заявили о подозрении на теракт.

В офисе министра обороны Израиля Бени Ганца заявили, что военные, полицейские и сотрудники разведслужб проводят проверку по факту случившегося.

Израиль будет бескомпромиссно бороться с терроризмом, и мы будем решительно выступать вместе с нашими союзниками против любого, кто попытается причинить нам вред, — сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Нападение в Израиле осудил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что таким бессмысленным актам насилия и убийства нет места в обществе.