Два израильтянина погибли при стрельбе в Хадере

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Два человека погибли, ещё трое, включая полицейских, пострадали при нападении в израильском городе Хадера. Неизвестные, используя автоматическое оружие, открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля, сообщает радиостанция Kan.

Ответным огнём двое нападавших мужчин уничтожены . В местной полиции заявили о «подозрении на теракт».

По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», пострадавших было четверо — двое 20-летних и один 45-летний мужчина, а также девушка 20 лет.

Ранее стало известно, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на автомобильном шоу в американском городе Думас, штат Арканзас. По словам следователей, среди пострадавших есть дети.