Два израильтянина погибли при стрельбе в Хадере

Два человека погибли, ещё трое, включая полицейских, пострадали при нападении в израильском городе Хадера. Неизвестные, используя автоматическое оружие, открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля, сообщает радиостанция Kan.
Ответным огнём двое нападавших мужчин
По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», пострадавших было четверо — двое 20-летних и один 45-летний мужчина, а также девушка 20 лет.
Ранее стало известно, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на автомобильном шоу в американском городе Думас, штат Арканзас. По словам следователей, среди пострадавших есть дети.