Иранская звезда Instagram заразилась коронавирусом в тюрьме

Звезда социальной сети Instagram Фатима Хишванд, известная как Сахар Табар, заразилась коронавирусом в тюрьме. Об этом рассказал её адвокат Паям Делафшран.
Мать женщины отметила, что пациентка сейчас находится в карантинной секции тюрьмы,
Мы считаем неприемлемым, что эта молодая женщина сейчас подхватила коронавирус в таких обстоятельствах, — подчеркнул юрист.
Блогер находится в заключении после решения Тегеранского суда по надзору за культурными преступлениями, социальной и моральной коррупцией. Её обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неуместными средствами и поощрении молодёжи к коррупции. Причиной стала фотография, на которой женщина благодаря обработке выглядит как зомби.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса. Американская сторона готова предоставить в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких.
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