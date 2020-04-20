Иранская звезда Instagram заразилась коронавирусом в тюрьме

https://static.news.ru/photo/5c5d53ba-830f-11ea-bfd4-fa163e074e61_660.jpg Фатима Хишванд Фото: sahar_tabar_officiall/instagram.com

Звезда социальной сети Instagram Фатима Хишванд, известная как Сахар Табар, заразилась коронавирусом в тюрьме. Об этом рассказал её адвокат Паям Делафшран.

Мать женщины отметила, что пациентка сейчас находится в карантинной секции тюрьмы, передаёт Aljazeera.

Мы считаем неприемлемым, что эта молодая женщина сейчас подхватила коронавирус в таких обстоятельствах, — подчеркнул юрист.

Блогер находится в заключении после решения Тегеранского суда по надзору за культурными преступлениями, социальной и моральной коррупцией. Её обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неуместными средствами и поощрении молодёжи к коррупции. Причиной стала фотография, на которой женщина благодаря обработке выглядит как зомби.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса. Американская сторона готова предоставить в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких.