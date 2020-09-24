Иран увидел свет в «зелёных коридорах» Кремля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Москву с официальным визитом. Это уже третья его поездка в российскую столицу с начала пандемии и 31-я — за всё время на посту. Москве и Тегерану действительно есть, что обсуждать: совместная борьба с пандемией, спасение «ядерной сделки», сирийский конфликт. Но, пожалуй, самый актуальный вопрос для Ирана сегодня — оборонный: 18 октября истекает срок эмбарго на поставку вооружений Исламской Республике.

Во вступительном слове перед началом переговоров Сергей Лавров поделился, что стороны намерены обсуждать спасение иранской «ядерной сделки» (СВПД), сирийское урегулирование с точки зрения астанинского процесса и противодействие односторонним санкциям США.

У нас есть общее чёткое понимание, как нам продвигаться в отношении проектов двустороннего сотрудничества и на международной арене, включая ситуацию вокруг СВПД, — уточнил Лавров.

Зариф поблагодарил Россию за противодействие «неконструктивным действиям США» в мире, а также уточнил, что помимо Сирии он намерен обсудить ситуацию в Афганистане и Йемене.

Необходимо общими усилиями положить конец страданиям и войнам в этих трёх странах, — заявил Зариф.

После переговоров Лавров подчеркнул, что США в попытке продлить действие эмбарго через Совбез ООН (срок истекает 18 октября) действуют «как слон в посудной лавке», наказывая всех подряд санкциями. Он заверил, что Россия продолжит убеждать своих заокеанских партнёров в бесперспективности такого подхода. В этом уверены и другие члены Совбеза, не поддержавшие идею продления эмбарго. Лавров и Зариф пришли к выводу, что единственный способ сохранить СВПД — это неукоснительно выполнять его положения, прописанные ещё в 2015 году.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия не будет ни коим образом действовать на основе учета этих агрессивных противозаконных действий, — прокомментировал Лавров односторонние санкции США против Ирана, начавшие действовать с 19 сентября 2020-го. — Надеюсь, что и другие страны будут руководствоваться своими национальными интересами, а не необходимостью послушаться диктата из-за океана.

На продлении оружейного эмбарго настаивали США, пытаясь провести антииранские санкции через Совет Безопасности ООН, но эта инициатива не увенчалась успехом. Тогда Вашингтон ввёл односторонние санкции против Тегерана, пригрозив заблокировать активы в США всех физических или юридических лиц, которые способствуют поставке, продаже или передаче обычных вооружений Ирану или из Ирана. Но российские оборонные предприятия и без того находятся под американскими санкциями, так что эта мера на них никак не отразится.

По данным американской разведки, после истечения эмбарго Иран хотел бы приобрести российские танки Т-90, зенитные ракетные системы С-400, а также самолёты Су-30 и Як-130. Впрочем, далеко не факт, что Тегеран сможет всё это себе позволить. Кроме того, продажа крупных партий летального оружия Исламской Республике означала бы порчу отношений с его региональными соперниками, прежде всего, с Израилем. А Москва явно не хотела бы нарушать региональный баланс сил и нести репутационные риски. Поэтому, наиболее сбалансированной опцией эксперты называют или поставки Ирану российских средств ПВО, или ограниченной партии истребителей Су-35 или Су-30М.

Очередной визит Зарифа в Москву прошёл на фоне нормализации отношений Израиля с региональными арабскими державами. При посредничестве Вашингтона Израиль подписал соглашение о мире с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. Америка лоббировала сделку не случайно: отчасти это было попыткой усилить антииранский фронт на Ближнем Востоке. Поэтому Тегерану сегодня как никогда нужно продемонстрировать миру, что США не удалось вогнать его в международную изоляцию.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Совместные проекты, которые существуют между нашими странами, продвигаются, несмотря на давление, — сказал Зариф на переговорах с Лавровым. — Я очень надеюсь, что заседание межправкомиссии пройдет в октябре и мы сможем эти наши проекты перевести в практическую плоскость, тесно ими заниматься.

Министр заметил, что Вашингтон «реализует опасные экономические планы в отношении даже своих друзей и союзников, пример — сопротивление со стороны США проекту „Северный поток — 2“, это указывает на то, что они в своих подходах не делают различий между основными потребностями своих союзников и друзей и тем, что они подвергают всех таким опасностям».

Поэтому в таких условиях предложение Путина о «зелёных коридорах» очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьёзной угрозой миру, — подчеркнул министр, имея в виду инициативу российского президента, озвученную на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По мнению главы иранской дипломатии, Москва и Тегеран достигли «очень хорошего сотрудничества» во всех сферах, и выразил надежду на то, что такой же диалог будет и по вопросу борьбы с коронавирусом.