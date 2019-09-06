Власти Ирана проинформировали МАГАТЭ о третьем этапе сокращения своих обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.
[Исполняющий обязанности гендиректора Корнел] Феруцэ был проинформирован о заявленной Ираном деятельности по исследованиям и разработкам центрифуг. Он доложит об этой деятельности Совету управляющих МАГАТЭ, — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.
Ранее News.ru писал, что Тегеран намерен превысить установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит урана. Одна из причин — недовольство Исламской Республики итогами прошедшей в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки.