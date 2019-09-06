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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию.

В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным, — объявил Нетаньяху на заседании израильского кабмина 8 сентября, передаёт...