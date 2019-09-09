https://static.news.ru/photo/802d066a-d2f6-11e9-884a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили запуск центрифуг нового поколения на ядерном объекте Ирана в Натанзе. По предварительным данным, Тегеран использует 22 установки типа IR-4, одну типа IR-5, 30 типа IR-6 и три IR-6s.

Исламская Республика также сообщила, что планирует установить каскад из 164 центрифуг IR-4 и IR-2m, пишет агентство France-Presse . Издание отметило, что такое количество оборудования позволит стране превысить разрешённый ядерным соглашением объём обогащённого урана.

Ранее News.ru сообщал, что МАГАТЭ обнаружило следы урана в пробах, взятых на одном из объектов иранской столицы Тегерана. По словам специалистов организации, обнаруженные образцы не обогащены до состояния, необходимого для производства ядерного оружия.